Calciomercato Roma, nel mirino Faraoni: può arrivare per 7 milioni

Accostato già alla Roma in passato, torna di moda in ottica romanista il profilo di Davide Faraoni. Come circolato già nella rassegna stampa odierna, il terzino classe 1991 dell'Hellas Verona piace al club giallorosso, che sta studiando il piano per portarlo a Trigoria. Il giocatore, che finora in stagione ha raccolto 24 presenze e 3 gol, potrebbe trasferirsi in giallorosso per 7 milioni di euro. A riportare l'indiscrezione su Twitter il giornalista Daniele Longo.