Fonseca ha il problema numero due

Alla Roma manca - per quanto riguarda i terzini - un titolare inamovibile della fascia destra. Dal 30 giugno in poi, la squadra giallorossa corre il rischio di avere in rosa un numero di esterni difensivi di fascia destra davvero imponente: ci sarannno Bruno Peres, Zappacosta, Santon e con tutta probabilità tornerà alla base anche Florenzi. Nessuno di questi nomi però convince del tutto Fonseca, anche se la stima per diversi di loro non manca. Ad esempio, c’è già la disponibilità della dirigenza ad allungare il contratto di Santon fino al 2024. Ma c'è un nome nuovo che stuzzica la fantasia del tecnico portoghese: Si tratta di Faraoni che a 28 anni nel Verona sta trovando la piena maturità, in una stagione in cui ha accumulato 24 presenze e 3 reti. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere acquistato per 7-8 milioni, anche se adesso ogni discorso è prematuro. Col calcio fermo e la trattativa per il passaggio di proprietà fra James Pallotta e Dan Friedkin in fase di stallo, è difficile ipotizzare strategie persino a medio termine.

(Gasport)