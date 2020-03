Ryan Gravenberch ha attirato l'interesse di molti club europei, tra i quali anche Roma e Juventus. L'Ajax, però, vorrebbe rinnovare il contratto del gioiello classe 2002 in scadenza nel 2021, come confermato ieri in esclusiva dal ds Overmars a LAROMA24.IT. Il club bianconero continua a monitorare il centrocampista ed ha già parlato più volte con Mino Raiola, agente del 17enne. Lo riporta il quotidiano in edicola oggi.

(Tuttosport)