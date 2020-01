LIVE - Calciomercato Roma: "no" di Juan Jesus al Lecce, ci prova la Fiorentina. Idea Sabelli, tentativo per Faraoni

Il calciomercato invernale giunge alle battute finali. Una sessione che scade oggi alle 20, per la Roma e le altre squadre attese dall'anticipo domani alle 21. Petrachi ieri ha ammesso che potrebbero esserci novità nell'ultimo giorno. Queste le principali trattative legate ai giallorossi:

17:40 - Come aggiunge Alfredo Pedullà su twitter, sul difensore brasiliano avrebbe fatto un tentativo anche la Fiorentina.

17:11 - Come riporta Gianluca DI Marzio, sul difensore brasiliano avrebbe fatto un tentativo il Lecce per il prestito. Nonostante il benestare del club, c'è il "No" del giocatore.

16:50 - Il ds Petrachi starebbe tentando di chiudere in queste ultime ore il colpo Davide Faraoni. Contatti in corso con l'agente del calciatore del Verona, Mario Giuffredi.

La #Roma vuole chiudere per Davide #Faraoni. Contatti approfonditi in corso con il #Verona e l'agente del laterale destro Mario Giuffredi. Petrachi prepara l'acquisto last minute. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2020

13.55 - Si muove anche il mercato di Serie B: il terzino sinistro Moustapha Seck si trasferisce al Livorno in prestito dalla Roma.

12.50 - Conferme sulla permanenza di Kalinic alla Roma arrivano anche da Filippo Biafora che in tweet spiega come l'attaccante non abbia "aperto a possibili soluzioni dell'ultimo minuto".

Nikola #Kalinic resterà alla #ASRoma fino al termine della stagione, nessun addio anticipato. Il calciatore non ha aperto a possibili soluzioni dell'ultimo minuto @tempoweb pic.twitter.com/HNQXLVMmml — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 31, 2020

12.48 - Sempre dalla pagina dedicata alle operazioni di calciomercato della Lega di Serie A, risulta ufficiale il ritorno a Roma di Nzonzi, reduce dal prestito al Galatasaray. Passaggio "burocratico" necessario prima che il centrocampista francese, con ogni probabilità, si trasferisca al Rennes.

12.20 - Come riferisce l'emittente satellitare, è arrivato l'ok definitivo da parte della Roma per il passaggio di Cetin in prestito all'Hellas Verona.

12.00 - Si fa sempre più difficile la cessione di Kalinic: l'entourage fa sapere che non si muoverà da Roma neanche per l'ipotesi Monaco. Viene smentito inoltre il possibile addio di Olsen al Cagliari mentre il Verona continua ad aspettare una risposta per Cetin.

11.55 - Incontro tra l'agente di Favilli, Donato Di Campli, e la Juventus. Secondo quanto riferito, alla base dell'appuntamento ci sarebbe la possibilità di un passaggio alla Roma.

10.00 - Robin Olsen, dopo una stagione piuttosto negativa alla Roma, è ripartito da Cagliari nella scorsa estate ma a metà stagione si trova nella stessa situazione di un anno fa nella capitale: il rientro di Cragno, infatti, lo ha spedito in panchina e ora il portiere teme di mettere a repentaglio la propria presenza all'Europeo. Per questo, Olsen vorrebbe lasciare il Cagliari ma il tempo per trovare una nuova sistemazione stringe.

