Calciomercato Roma: tentativo per Mertens a gennaio ma De Laurentiis lo vende solo all'estero

Anche la Roma nella finestra invernale di mercato pensa ai possibili rinforzi per puntellare la squadra di Fonseca e tra i nomi circolati per l'attacco c'è anche quello di Dries Mertens del Napoli. Come fa sapere su Twitter il giornalista de "La Stampa" Matteo De Santis, c'è stato un tentativo da parte di un procuratore sportivo di portare il belga in giallorosso, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è disposto a cedere il classe '87 a gennaio solo all'estero.