Calciomercato Roma: Nzonzi ai titoli di coda col Galatasaray. Il francese piace anche al Celta Vigo

E' giunta ai titoli di coda l'esperienza di Steven Nzonzi al Galatasaray, stando a quanto riferisce il portale dell'esperto di calciomercato. Fuori rosa per motivi disciplinari, il centrocampista francese in prestito dalla Roma è nel mirino di club inglesi, come l'Everton di Ancelotti e il West Ham, e francesi, come il Lione. Sul giocatore c'è da registrare anche l'interesse del Celta Vigo, che è alla ricerca di un sostituto di Lobotka: per ora però c'è distanza sulle cifre.

Il Galatasaray, invece, potrebbe riabbracciare Arda Turan.

