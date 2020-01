Calciomercato Roma, 'no' del Liverpool al prestito di Shaqiri: parti al lavoro per sbloccare la trattativa

Dopo l'infortunio di Zaniolo, la Roma è attiva sul mercato per rinforzare la rosa di Fonseca. Saltato anche lo scambio con l'Inter Spinazzola-Politano, il nome nuovo in ottica giallorossa è Shaqiri del Liverpool. Mentre in Inghilterra scrivono di contatti avviati tra Roma e Liverpool per il prestito con diritto di riscatto del classe 1991, il portale di calciomercato riferisce che al momento i Reds non aprono alla possibilità del prestito. Il Liverpool, infatti, vorrebbe cedere lo svizzero a titolo definitivo e lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. Le parti sono comunque al lavoro per sbloccare la trattativa.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE