Saltato l'affare Politano-Spinazzola, la Roma punta Shaqiri del Liverpool. Come scrivono in Inghilterra, il club giallorosso ha avviato i contatti con i Reds per il trasferimento del giocatore classe 1991: la Roma vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto in estate. Alla partenza dello svizzero potrebbe opporsi l'allenatore Klopp: con l'uscita di Lallana in questa finestra di mercato, il tecnico non vorrebbe privarsi anche di un'altra pedina.

(thesun.co.uk)

