Calciomercato Roma, pista Alderete impossibile a gennaio. L'agente: "E' extracomunitario". Ibanez piace ma cerca una squadra dove giocare

Dalla rassegna stampa di oggi spunta il nome di Alderete, difensore paraguaiano del Basilea. Tuttavia l'ipotesi non è percorribile nel mercato attuale, avendo la Roma già occupato le due caselle destinate agli extracomunitari stagionali, con gli arrivi in estate di Cetin e Mkhitaryan. La pista che porta ad Alderete, dunque, andrà almeno rinviata alla prossima estate.

Aggiornamenti anche su Ibanez, avvicinato negli ultimi giorni alla Roma, che piace molto, ma, come riferisce in un tweet il giornalista de 'Il Tempo', preferisce spostarsi dall'Atalanta per trovare maggiore continuità di impiego.

L'#ASRoma ha già tesserato due extracomunitari in questa stagione, Cetin e Mkhitaryan. Fino al 30 giugno non può prendere giocatori senza passaporto EU (#Alderete). #Ibanez piace molto, ma il ragazzo al momento preferisce andare in una squadra dove poter giocare@tempoweb pic.twitter.com/9krsIrS9UC — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 10, 2020

Conferme sull'ostacolo del passaporto di Alderete arrivano anche dal procuratore del calciatore: stando a quanto riportato da John Solano, giornalista di RomaPress, sarebbe stato proprio l'agente del calciatore a ribadire lo stato di extracomunitario del suo assistito: "Non posso parlare - le parole dell'agente - ma è extracomunitario".