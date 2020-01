Calciomercato Roma, giallorossi su Ibanez dell'Atalanta: offerti 9 milioni più 2 di bonus. Sul difensore anche il Bologna

Anche la Roma pensa a rinforzarsi nel mercato invernale. Come riferito durante la trasmissione dell'emittente sportiva "Calciomercato - L'originale", la Roma punta Ibanez, difensore classe '98 dell'Atalanta, nome già circolato in ottica giallorossa. Per accaparrarsi il centrale, seguito anche dal Bologna che ha presentato la stessa proposta di Petrachi, la Roma ha offerto 9 milioni più 2 di bonus più una percentuale della futura rivendita all'Atalanta. Al momento Ibanez sembrerebbe più propenso a trasferirsi al Bologna, dove troverebbe più spazio.

Inoltre, la prossima settimana il suo entourage è atteso in Italia per la decisione finale.

(Sky Sport)