Primavera, Guidi: "Importante dare continuità alla partita di Monza. Verona squadra molto forte" (VIDEO)

Domani alle 11:00 la Roma Primavera sarà di scena al Tre Fontane per la sfida contro il Verona. Alla vigilia ha parlato il tecnico Guidi. Le sue parole: "Speriamo di ruscire ad uscire da questo momento. La risposta nell'ultima partita è stata positiva, nell'approccio e nella voglia di cercare il gol con insistenza. A Monza ho visto risvolti positivi, ora è importante continuare. Metabolizzare gli errori che facevamo in precedenza per superarli e diventare una squadra migliore"



Verona squadra complicata...

"Si sono molto forti. Per tanti effettivi è la stessa squadra dello scorso anno, è tra le prime espete del campionato, hanno tenuto i giocatori migliori, Akalè ha già fatto 8 gol, è un giocatore di grande velocità. Hanno tenuto Vermesan che è stato uno dei migliori della scorsa stagione. Una squadra strutturata, veloce, esperta, pericolosa sulle palline inattive. Dal punto di vista muscolare è tra le prime del campionato, una squadra costruita per il vertice. Per noi sarà un test importante"



Un giudizio sulla prima parte di stagione?

"Abbiamo analizzato il percorso fatto, è stata una metà stagione dove abbiamo avuto una crescita importante, dal punto tattico e di intensità, cosa che all'inizio dell'anno faticavamo. Ci stiamo avvicinando a quello che è il coronamento del loro sogno, ovvero portarli nel professionismo. "

Domani alle 11:00 vi aspettiamo al Tre Fontane per Roma-Verona!



