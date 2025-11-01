Primavera, Guidi: "Pensando alle difficoltà iniziali, era difficile aspettarsi una crescita così esponenziale in pochi mesi"

Alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna (in programma domani alle 15), ha parlato il tecnico della Primavera Federico Guidi. Queste le sue dichiarazioni:

Al termine della partita vinta contro il Torino ha detto che la Roma Primavera ora “è squadra”: si aspettava di raggiungere un traguardo così importante dopo così poco tempo di lavoro?

“Sinceramente, pensando alle difficoltà che avevamo avuto durante il ritiro e nelle prime uscite stagionali, era difficile aspettarsi una crescita così esponenziale nel giro di pochi mesi. È una chiara conferma delle potenzialità che hanno questi ragazzi e della mentalità con la quale affrontano ogni singolo allenamento. Siamo estremamente contenti di questo ed è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per me e per il mio staff. Abbiamo terreno fertile sul quale andare a lavorare e sappiamo che possiamo incidere positivamente, quindi siamo estremamente contenti, ma sappiamo che c'è tanto ancora da fare”.

Ora la trasferta di Bologna, campo storicamente complicato.

“Il Bologna è una squadra di qualità, una squadra che ha praticamente confermato il gruppo dello scorso anno ed è uscita rinforzata dal mercato estivo. Il Primavera1 è un campionato estremamente equilibrato ed ogni partita è complicata. Molto spesso ci sono risultati inaspettati, quindi dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione, perché così possiamo continuare ad ottenere risultati positivi. Bologna è storicamente un campo difficile e il Bologna è una squadra di qualità”.

Arena e Maccaroni sono impegnati con la maglia azzurra nel Mondiale U17 e per loro sarà un’esperienza formativa importantissima. Per la sostituzione di Arena nel ruolo di centravanti ha fatto già una scelta o si prenderà tutto il tempo a disposizione per decidere?

“Siamo molto soddisfatti della convocazione di Maccaroni e Arena, quest’ultimo anche sotto età. Sono esperienze particolarmente formative e vetrine importanti. Arena fino ad oggi è l'attaccante che ha avuto più minutaggio in rosa, ma abbiamo tanti altri ragazzi che possono giocare come prima punta o ragazzi con caratteristiche diverse che possono interpretare quel ruolo in modo differente. Io e il mio staff stiamo valutando insieme la situazione, prima di tutto interpretando le risposte che ci danno i ragazzi durante la settimana di allenamento e poi pensando alla soluzione migliore per mettere in difficoltà il Bologna. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore”.

(asroma.com)