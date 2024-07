As Roma: il nuovo responsabile del settore giovanile arriva dal Monza. Sarà Roberto Trapani

Sta per iniziare un nuovo corso per il settore giovanile della Roma. Dopo gli addii consumati negli ultimi tempi, con Gianluca Gombar e Daniele Placido che hanno lasciato i rispettivi incarichi, ora alla guida delle giovanili di Trigoria è atteso Roberto Trapani, 31enne che dopo l'esperienza al Milan era ora al Monza, dove lo legava un contratto fino al 2026. Restano da sistemare alcuni dettagli ma ormai la scelta viene data per fatta.

Era stato sondato anche Francesco Palmieri del Sassuolo, che però è stato promosso dal settore giovanile alla prima squadra.

(sprintesport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE