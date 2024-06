Semifinale Scudetto Under 15, Roma-Inter 2-0: decisivi Dal Bon e Proietti. Giallorossi in finale col Genoa

Sarà finale per la Roma Under 15. Dopo l'1-1 dell'andata, al campo Agostino Di Bartolomei i baby giallorossi hanno infatti vinto 2-0 la gara di ritorno contro i pari età dell'Inter, approdando dunque all'atto conclusivo della manifestazione dove incontreranno il Genoa. Gara sempre controllata dagli uomini di mister Mattia Scala, che aprono le marcature grazie alla rete di Dal Bon su assist di Giammattei. A chiudere i conti ci pensa Proietti grazie a un cross dello stesso Giammattei, chiudendo di fatto la pratica e regalando ai capitolini la finale di Ascoli contro i rossoblu, in programma il prossimo 25 giugno.