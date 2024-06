La Roma U15 a caccia della finale scudetto

La Roma Under 15 oggi al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria (alle 11) aspetta l'Inter per giocare il ritorno della semifinale dopo l'1-1 dell'andata al Konami Center. In panchina c'è Mattia Scala che guida un grup po di ragazzi molto interessanti: si fanno i nomi di Mattia Guaglianone, un trequartista tale-tuoso che gioca sotto età e che la società giallorossa ha preso da Cantalice, Gioele Giammattei, arrivato dalla Durini Pescara, una mezzala che veste già la maglia azzurra di categoria (un piccolo Frattesi), e il portiere Slim Bouaskar, doppia nazionalità e già una presenza con la Under 17 della Tunisia. All'andata il preziosissimo pareggio dei giovani giallorossi era arrivato da una azione convulsa e conclusa dal rocambolesco tocco in autogol del nerazzurro Piva. l'inter era passata in vantaggio con Donato. La Roma ai quarti aveva eliminato la Juventus e i suoi avversari, detentori del titolo nazionale, l'Empoli. Nell'altra semifinale il Genoa sfida il Milan dopo averlo battuto 1-0 all’andata

(Corsport)