Primavera, ROMA-JUVENTUS 0-0: segui in tempo reale. Al via il match

Dopo il successo di lunedì pomeriggio in casa del Monza, la Primavera di Federico Guidi torna in campo questa mattina per affrontare la Juventus con l'obiettivo di accorciare sulle prime quattro e distanziare i bianconeri.

IL TABELLINO

Roma: Marin; D'Alessio, Keramitsis, Golic, Mannini; Pisilli, Vetkal, Guerrero; Oliveras, Cherubini; Mlakar.

A disp.: Razumejevs, Plaia, Cichella, Nardozi, Marazzotti, Bolzan, Ivkovic, Graziani, Feola, Nardin.

All. Federico Guidi

Juventus: Vinarcik; Martinez, Bassino, Puche; Savio, Ripani, Ngana, Pagnucco; Vacca, Scienza; Pugno.

A disp.: Fuscaldo, Firman, Domanico, Biggi, Turco, Giorgi, Grosso, Scarpetta, Owusu, Crapisto, Sosna.

All. Paolo Montero

Arbitro: Stefano Nicolini. Assistenti: Lorenzo Giuggioli - Giacomo Monaco

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo:

1'- MAtch al via