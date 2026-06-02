La Roma al Mondiale: 6 giallorossi convocati. Solo Milan, Atalanta e Inter ne hanno di più

LAROMA24.IT - Il Mondiale è ormai è alle porte e i vari commissari tecnici hanno diramato ufficialmente le liste dei convocati. La Roma avrà 6 tesserati tra Stati Uniti, Canada e Messico: Wesley (Brasile), El Aynaoui (Marocco), Celik (Turchia), Ndicka (Costa D'Avorio), Malen (Olanda) e Koné (Francia).

Solamente altri tre club, in Italia, avranno più giocatori impegnati rispetto alla truppa di Gasperini: Milan (10), Atalanta (7) e Inter (7). A quota sei c'è anche la Juventus (Holm che era stato convocato si è infortunato) mentre solamente la Lazio , di tutta la Serie A, non ne ha nessuno. E dall'altra sponda del Tevere questa cosa non succedeva da 40 anni.

Sicuro del posto da titolare, dopo una seconda parte di stagione devastante, è Malen. Anche nell'amichevole che l'Olanda giocherà domani contro l'Algeria dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Pure Ndicka è un pilastro della sua nazionale. El Ayanoui ha giocato tutto la Coppa d'Africa senza saltare un minuto mentre si gioca un posto (con ottime possibilità di scendere in campo dall'inizio nelle prime partite che contano) Celik ( con Vincenzo Montella in panchina ).

Difficile pensare che Koné ad oggi possa essere un titolare inamovibile della squadra di Deschamps: la concorrenza dentro i transalpini è spietata e il rientro di Kanté (una mezza sorpresa) toglie un po' di spazio. Un discorso a parte va fatto per Wesley, che Ancelotti ha convocato immediatamente appena preso il posto sulla panchina del Brasile. L'esterno giallorosso potrebbe essere la "sorpresa" dei verdeoro, visto che, a quanto pare, il ct italiano lo tiene proprio in considerazione.

LA LISTA COMPLETA

ATALANTA (7): Kolasinac (Bosnia), Kossounou (Costa d'Avorio), Hien (Svezia), De Ketelaere (Belgio), Pasalic (Croazia), Sulemana (Ghana), De Roon (Olanda)

BOLOGNA (5): Ferguson (Scozia), Heggem (Norvegia), Lucumì (Colombia), Moro (Croazia), Freuler (Svizzera).

CAGLIARI (1): Mina(Colombia)

COMO (3): Diao (Senegal), Nico Paz (Argentina), Baturina (Croazia)

CREMONESE (2): Thorsby (Norvegia), Sanabria (Paraguay)

FIORENTINA (1): Pongracic (Croazia)

FROSINONE (1): Ghedjemis (Algeria)

GENOA (2): Vazquez (Messico), Ostigard (Norvegia)

INTER (7): Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Akanji (Svizzera), Calhanoglu (Turchia), Bonny (Costa d'Avorio), Dumfries (Olanda), Thuram (Francia)

JUVENTUS (6): David (Canada), Bremer (Brasile), Yildiz (Turchia), McKennie (Usa), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Portogallo)

MILAN (10): Maignan, Rabiot (Francia), Leao (Portogallo), Pulisic (Usa), Estupinan (Ecuador), De Winter, Saelemaekers (Belgio), Modric (Croazia), Jashari (Svizzera), Gimenez (Messico)

NAPOLI (4): McTominay (Scozia), De Bruyne (Belgio), Lukaku (Belgio), Olivera (Uruguay)

PARMA (2): Circati (Australia), Suzuki (Giappone)

PISA (1): Aebischer (Svizzera)

ROMA (6): Wesley (Brasile), El Aynaoui (Marocco), Celik (Turchia), Ndicka (Costa d'Avorio), Malen (Olanda), Konè (Francia)

SASSUOLO (4): Muharemovic (Bosnia), Konè (Canada), Volpato (Australia), Thorstvedt (Norvegia)

TORINO (3): Adams (Scozia), Pedersen (Norvegia), Vlasic (Croazia)

UDINESE (1): Karlstrom (Svezia)

VENEZIA (3): Yeboah (Ecuador), Farji (Iraq), Svoboda (Austria)

VERONA (1): Belghali (Algeria)