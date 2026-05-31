Montella, emerge un retroscena dalla Turchia: nel contratto era presente una clausola speciale

Il nome di Vincenzo Montella è stato accostato più volte alla panchina della Roma, anche prima dell'arrivo di Gian Piero Gasperini, ma dall’estero emerge ora un curioso retroscena che riguarda il suo rapporto con il club giallorosso. Secondo quanto riportato da Ibrahim Haciosmanoglu, presidente della federazione calcistica turca, ai microfoni di "Fanatik", all’interno dei contratti dell’ex attaccante romanista sarebbe stata inserita una particolare clausola relativa proprio alla Roma. Come raccontato, "Montella era solito imporre una condizione alle squadre che allenava: se ne sarebbe andato solo se avesse ricevuto un’offerta dalla Roma, ma questa condizione non valeva per la nazionale.", un dettaglio che testimonia il legame mai interrotto tra l’attuale commissario tecnico della Turchia e la società nella quale ha scritto alcune delle pagine più belle della propria carriera da calciatore.