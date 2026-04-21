Victor Muñoz: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Víctor Muñoz Villanueva, classe 2003, nato il 13 luglio. Gioca con la maglia dall'Osasuna dalla scorsa estate ed è stato accostato alla Roma . Si tratta di un esterno sinistro, impiegabile anche a destra, di piede destro, ed è già valutato 40 milioni di euro. È cresciuto nelle giovanili del Barcellona, dove è approdato nel 2014 ed è maturato fino al 2017. Dal 2019 è entrato nel circolo del Real Madrid: prima nel nell'U19 poi nell'RSC e poi nella Castilla, dove è rimasto fino al 2025 mettendosi in mostra e guadagnando le prime convocazioni e anche qualche presenza con la maglia dei "Galacticos". La svolta è arrivata lo scorso luglio, però, quando l'Osasuna ha deciso di puntare su di lui investendo 5 milioni di euro per il 50% del cartellino. L'investimento ha pagato e in stagione l'esterno spagnolo ha totalizzato 6 gol e 5 assist in 33 presenze, una cifra di tutto rispetto. È stata fissata una clausola pari a 40 milioni di euro e in caso di attivazione da parte della Roma la metà della cifra finirebbe nelle casse del Real Madrid, club che di fatto lo ha ceduto poco dopo un clamoroso errore sotto porta in un Clasico, sul risultato di 4-3 per il Barcellona, all'88'. Lontano da Madrid, l'esterno ha ritrovato fiducia in se stesso e ora ha iniziato a brillare.

Muñoz, 173 cm per 70 kg, ha tutte le caratteristiche necessarie per inserirsi nel calcio di Gian Piero Gasperini, proprio quelle ricercate dal tecnico giallorosso fin dal momento del suo arrivo nella Capitale. Rapido (ha raggiunto i 35,4 km/h ed è il secondo calciatore più veloce della Liga), abile nel dribbling e nell'uno contro uno, dotato di un ottimo tiro dalla distanza: insomma, l'ex Real Madrid ha proprio tutto. A gennaio dei club di Premier League si sono mossi per lui e l'Osasuna ha rifiutato anche offerte da 25 milioni di euro. Da tempo nel mirino del Milan, soprattutto su consiglio di Zlatan Ibrahimovic, il quale lo scorso anno ha anche avuto le prime chiacchierate con l'esterno, ha attirato le attenzioni di diverse squadre, tra cui quelle della Roma.





