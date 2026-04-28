Jayden Oosterwolde: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Occhi puntati su Jayden Oosterwolde . La Roma segue da tempo il difensore di proprietà del Fenerbache e sembra voler affondare il colpo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato per rinforzare il proprio reparto arretrato. La società capitolina starebbe preparando un'offerta da 15 milioni di euro per il calciatore, mentre il club turco ne chiede 20.

Oosterwolde, nato in Olanda, a Zwolle, il 26 aprile 2001, è un difensore centrale di piede sinistro che all'occorrenza può agire anche da terzino. 189 centimetri di altezza, una stazza fisica certamente importante. La caratteristica principale di Oosterwolde è la rapidità, che gli permette di avere una buona propensione offensiva soprattutto nel ruolo di terzino sinistro che ha coperto maggiormente nella sua esperienza italiana, al Parma che lo acquistò nel 2022 dal Twente.

L'olandese, infatti, prima di approdare al Fenerbache era in forza al Parma con cui ha collezionato 23 presenze complessive nel campionato cadetto. A gennaio 2023 per 6 milioni di euro si è trasferito in Turchia, dove ha compiuto il salto di qualità. Il club crociato ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita. In questa stagione Oosterwolde si sta mettendo in mostra avendo collezionato 44 presenze complessive fino ad ora, condite anche da un gol e un assist. Un calciatore duttile che sta aumentando sempre di più il livello delle sue prestazioni.





