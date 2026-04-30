Israel Reyes: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Il nome di Israel Reyes torna fortemente in orbita Roma . Il club giallorosso sembrerebbe vicino all'acquisto del difensore classe 2000. Nato il 23 maggio 2000 a Autlán de Navarro, in Messico, Reyes è un calciatore molto duttile. Nasce come difensore centrale, negli ultimi anni invece ha ricoperto maggiormente la posizione di terzino dentro, ma può agire mediano di centrocampo davanti alla difesa. Un calciatore intelligente, dotato di una buonissima tecnica che gli permette di impostare bene il gioco in avvio di azione. Alto 180 centimetri per 73 kg, il messicano è un difensore moderno che sa adattarsi a più ruolo e sistemi, giocando abilmente sia in una linea difensiva a 3 che a 4.

Dal gennaio del 2023 è in forza al Club America, mentre in precedenza ha militato per due stagioni al Puebla. Reyes è pronto a fare il grande salto nel calcio europeo, dopo essersi messo decisamente in mostra in patria. In questa stagione ha collezionato 38 presenze complessive, condite da due assist. Il contratto con il Club America scade il prossimo 30 giugno e questo lo rende appetibile per un acquisto a parametro zero.

Reyes è un pilastro della nazionale messicana avendo collezionato fino ad oggi 31 presenze. Nel 2022, però, non è stato convocato dal Messico per il Mondiale in Qatar. Quest'anno, invece, Reyes sarà protagonista con la sua nazionale al Mondiale che giocherà, in parte, anche in patria. Una vetrina importante che potrebbe aumentare di molto la concorrenza per la Roma nel caso non dovesse arrivare prima dell'inizio della competizione l'accordo per il suo ingaggio.

Il difensore, in queste ore, si trova nella Capitale. Un segnale che potrebbe essere decisivo per il suo approdo alla Roma.





