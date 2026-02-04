Torna Marcenaro dopo il 2-0 al Sassuolo: arbitrò il 4-0 contro il Cagliari. Zero successi in cinque incroci per i sardi

Sarà Matteo Marcenaro l'arbitro della sfida tra Roma e Cagliari , valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la sesta volta in carriera e sarà il secondo incrocio stagionale dopo la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo (a segno Manu Koné e Matias Soulé) del 10 gennaio. Marcenaro diresse Roma-Cagliari del 5 febbraio 2024 e i padroni di casa trionfarono 4-0 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini, Dean Huijsen e la doppietta di Paulo Dybala.

Il bilancio tra il fischietto classe '92 della sezione di Genova e il club capitolino resta positivo nonostante l'arbitraggio disastroso in Hellas Verona 3-2 Roma del 3 novembre 2024 e le feroci critiche di José Mourinho in occasione di Sassuolo-Roma di un anno prima (“L’arbitro mi preoccupa, la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”): 3 successi, un pareggio e una sconfitta. I giallorossi hanno sempre vinto le gare casalinghe, segnando sei reti e mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni.

Cinque, invece, i precedenti con il Cagliari e i risultati sono particolarmente negativi: zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Tutti i ko sono arrivati lontani dalla Sardegna e l'unico pareggio fuori casa è uno 0-0 contro l'Hellas Verona.

