Torna Di Bello dopo Roma-Genoa: 6 vittorie consecutive e 8 gare senza ko per i giallorossi. L'unico incrocio in A con la Cremonese è l'1-1 a Como

Sarà Marco Di Bello l'arbitro della sfida tra Roma e Cremonese , valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 33esima volta e i capitolini sono di gran lunga la squadra più arbitrata in carriera (secondo il Napoli a quota 24).

Il bilancio è molto positivo: 19 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Il feeling tra la Roma e il fischietto di Brindisi è migliorato soprattutto negli ultimi anni e i giallorossi sono reduci da 6 successi consecutivi, oltre a essere imbattuti da ben 8 gare (ultimo ko il 2-0 contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia andati in scena l'8 febbraio 2022). L'incrocio più recente risale al 29 dicembre 2025, quando gli uomini di Gian Piero Gasperini batterono 3-1 il Genoa di Daniele De Rossi grazie alle reti di Matias Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson.

L'arbitro classe '81 ha incontrato la Cremonese appena due volte in carriera: la prima fu addirittura in Lega Pro nella stagione 2010/11 (sconfitta per 0-1 contro la Reggiana), mentre il secondo precedente è l'1-1 contro il Como nel match valido per la quinta giornata del campionato in corso.

LR24