Di nuovo Sacchi a dirigere la Roma: l'arbitro della trasferta a Lecce designato per Udine, con lui 5 successi consecutivi

Sarà Juan Luca Sacchi l'arbitro della sfida tra Udinese e Roma, in programma lunedì 2 febbraio. Per il direttore di gara della sezione di Macerata si tratta del secondo incrocio stagionale con i giallorossi, a meno di un mese di distanza dal precedente. L'arbitro marchigiano ha infatti già diretto la Roma il 6 gennaio scorso, nella vittoriosa trasferta per 2-0 sul campo del Lecce.

Con quel successo, il bilancio della Roma con Sacchi si è ulteriormente consolidato: sono ora cinque le vittorie consecutive per i giallorossi sotto la sua direzione, dopo la sconfitta all'esordio contro la Sampdoria nel 2021. In totale, sono 6 i precedenti con un bilancio di 5 vittorie e 1 sconfitta.

Per l'Udinese, invece, si tratta del primo incrocio stagionale con l'arbitro classe '84. Nei 9 precedenti in carriera, i friulani hanno raccolto 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

LR24