UDINESE-ROMA: dirige Sacchi. Ghersini al VAR, Maresca AVAR

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere la sfida tra Udinese e Roma, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20:45. Si tratta di un incrocio molto recente per i giallorossi, che ritrovano l'arbitro marchigiano a meno di un mese di distanza.

L'ultimo precedente risale infatti allo scorso 6 gennaio, in occasione della trasferta vittoriosa per 2-0 sul campo del Lecce. Un ricordo positivo per la squadra di Gasperini.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro, mentre il IV Uomo sarà Ayroldi. Al VAR è stato designato Ghersini, con Maresca nel ruolo di AVAR.

UDINESE – ROMA Lunedì 02/02 h. 20.45

SACCHI J.L.

DEI GIUDICI – MORO

IV: AYROLDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARESCA

(aia-figc.it)