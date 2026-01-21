Roma-Milan a Colombo: giallorossi imbattuti in 7 precedenti. Una vittoria dei rossoneri dopo 3 ko consecutivi

Sarà Andrea Colombo l'arbitro dell'attesissimo big match tra Roma e Milan , valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il fischietto della sezione di Como ha incontrato la formazione giallorossa in sette occasioni e il bilancio è davvero positivo: 4 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte. L'ultimo precedente e l'unico di questa stagione risale al 5 ottobre 2025, quando gli uomini di Gian Piero Gasperini vinsero 1-2 in casa della Fiorentina grazie alle reti di Matias Soulé e Bryan Cristante.

Roma-Milan sarà il quarto big match con i giallorossi protagonisti arbitrato dal direttore di gara classe '90 e nelle tre sfide precedenti i capitolini ha pareggiato due volte per 1-1 contro la Juventus e battuto 2-0 il Napoli.

Sono soltanto quattro, invece, gli incroci tra Colombo e il Milan e il dato non sorride ai rossoneri: 3 sconfitte (4-2 contro il Monza, 1-2 contro l'Inter e 0-2 contro il Napoli) e una vittoria (1-2 contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana giocata il 3 gennaio 2025), arrivata però nell'ultimo precedente.

LR24