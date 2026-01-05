La Roma ritrova Sacchi dopo due anni: giallorossi reduci da 4 successi consecutivi. Lecce vincente nell'unico incrocio in stagione

Sarà Juan Luca Sacchi l'arbitro della sfida tra Lecce e Roma , valida per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. La squadra capitolina ritrova il direttore di gara della sezione di Macerata dopo ben due anni: l'ultimo precedente risale al 26 febbraio 2024, quando i giallorossi vinsero 3-2 contro il Torino grazie alla tripletta di Paulo Dybala. Il classe '84 ha arbitrato la Roma in cinque occasioni e il bilancio è positivo: una sconfitta all'esordio (2-0 contro la Sampdoria nell'annata 2020/21) e quattro successi consecutivi (1-3 e 2-1 contro l'Hellas Verona, 7-0 contro l'Empoli e 3-2 contro il Torino).

Il Lecce, invece, è la squadra più arbitrata da Sacchi in carriera al pari di Cittadella e Frosinone: in 17 precedenti la formazione salentina ha messo a referto 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. I pugliesi erano reduci da sei partite senza successi, ma hanno sfatato il tabù proprio in questa stagione grazie all'1-0 contro il Pisa (unico incrocio con l'arbitro nell'annata 2025/26).

LR24