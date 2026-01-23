Il futuro è già qui: contro lo Stoccarda una Roma con l’età media più bassa degli ultimi 4 anni

LAROMA24.IT – Un nucleo di 15-16 giocatori definiti “molto competitivi”, intercambiabili tra loro senza rischi di cedimenti strutturali. Dietro di loro, “far crescere altri ragazzi giovani”. Così Gasperini ha tratteggiato la visione della Roma prima dello Stoccarda. A 2-0 vidimato, poi, ha parlato nello specifico di alcuni di questi. A partire da Pisilli, classe 2004, protagonista della serata: “Ha raggiunto grande maturità in mezzo al campo – l’analisi di Gasperini -. Lui è tra quelli che possono ampliare la rosa della Roma”. Seconda nomination per Daniele Ghilardi, classe 2003, accarezzato dall’allenatore in questo modo dopo la partita di ieri: “Ho la fortuna di vedere gli allenamenti e vedere la crescita anche di giocatori come Ghilardi, che ha fatto un’ottima partita”. Terza chiamata stavolta per il più giovane della brigata, Jan Ziolkowski, che “riesce a fare uno spezzone di partita bene poi cala un po’ e inizia a concedere qualcosa. Mi auguro che nel giro di pochi mesi o il prossimo anno sia ancora più sicuro”.

Due arrivati l’ultima estate, insieme a Ferguson, che ha curriculum diverso ma resta pur sempre un 2004, al quale Gasperini, dopo settimane di bastone, offre una carota nel post partita di Europa League: “Già da qualche partita ha cambiato atteggiamento e anche condizione, rispetto a qualche mese fa è in partita, è presente”. Insieme a loro, ieri sera, c’erano Rensch e Soulé (2003), a completare un pacchetto di 6 giocatori “Under 23” nella formazione titolare a cui si aggiungerà durante la partita il coetaneo Wesley. I più esperti, in termini di età, erano Pellegrini e Tsimikas (classe 1999). Per un’età media complessiva di 24,7 anni. La più bassa registrata dalla Roma negli ultimi 4 anni. Impossibilitato a partecipare dal regolamento c'era il 2007 Robinio Vaz mentre da poche ore si era diffusa la notizia dell'arrivo del 2006 Venturino dal Genoa.

L’ultima volta che la Roma era stata così giovane in campo era il dicembre del 2021, si giocava sempre in Europa League, stavolta a Sofia contro il CKSA. L’età media, in quel caso, si fermava a 24,5 anni, grazie all’utilizzo di Bove, 19enne, e il 21enne Kumbulla. Ancora più bassa era stata meno di due mesi prima, in una serata ben poco memorabile in casa del Bodo Glimt. Lì il tasso di gioventù toccava quota 24 anni, con Calafiori, Darboe e Reynolds in campo dall’inizio a tirare verso il basso il conteggio. “Sono giovani: non è facile essere competitivi a questi livelli. Ci arrivano col tempo”, come ha detto ieri sera sempre Gasperini. E suonerebbe adatta anche a pensare a ritroso.