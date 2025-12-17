Torna Sozza dopo il derby: dalla furia di Ranieri a Bergamo all'ultimo attacco di Mourinho. Con lui Gasperini vinse 0-4 in casa della Juve

Sarà Simone Sozza l'arbitro dell'attesissimo big match tra Juventus e Roma , valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45. Per il fischietto della sezione di Seregno si tratta del secondo incrocio stagionale con i giallorossi e l'ultimo incontro è il Derby della Capitale del 21 settembre vinto per 0-1 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini.

I capitolini sono la squadra più arbitrata in carriera dal classe '87 e il bilancio recita 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 15 precedenti. Tra queste partite c'è anche uno Juventus-Roma risalente al 30 dicembre 2023: i bianconeri vinsero 1-0 e la firma fu di Adrien Rabiot.

Nonostante i risultati positivi, il rapporto tra la squadra giallorossa e Sozza è caratterizzato da alcuni episodi controversi e l'ultimo avvenne durante Atalanta-Roma della scorsa stagione, quando Claudio Ranieri andò su tutte le furie in seguito all'intervento del VAR per un contatto in area di rigore tra Mario Pasalic e Manu Koné: "Ci hanno sempre detto che il VAR interviene solo se c'è un evidente errore, ma qui si vede Pasalic sbagliare l'intervento e toccare il ginocchio del mio giocatore. L'arbitro aveva fischiato il penalty e doveva rimanere tale! Sul rigore possiamo discutere, ma spiegateci per giustizia sportiva perché il VAR è intervenuto. Sozza non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle...".

Un mese fa anche José Mourinho tornò all'attacco e lo fece al termine di una partita di Champions League tra Benfica e Bayer Leverkusen, arbitrata proprio da Sozza: "È un arbitro che purtroppo conosco bene. So che non nutre molto affetto per me e nemmeno io ne ho per lui, ma non credo che abbiamo perso per colpa sua. È raro comunque vedere un arbitro dare un cartellino giallo al portiere nel primo tempo... Il Leverkusen è stato antisportivo e quando una squadra si comporta così la colpa è di una sola persona: l'arbitro".

Sono otto, invece, i precedenti con la Juventus e il bilancio recita 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Le ultime due partite dei bianconeri dirette da Sozza sono state contro l'Atalanta: il 9 marzo 2025 la Dea di Gian Piero Gasperini vinse 0-4 in casa della Vecchia Signora, mentre quest'anno la squadra di Ivan Juric fermò gli uomini di Ivan Tudor sull'1-1 all'Allianz Stadium.

