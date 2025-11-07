Benfica, Mourinho contro Sozza: "Lo conosco bene, non nutre molto affetto per me"

Dopo la sconfitta casalinga del suo Benfica contro il Bayer Leverkusen in Champions League dello scorso mercoledì, José Mourinho si è lamentato della gestione dell'arbitro italiano Simone Sozza. "È un arbitro che purtroppo conosco bene, so che non nutre molto affetto per me e nemmeno io ne ho per lui, ma non credo che abbiamo perso per colpa dell'arbitro - le sue parole in conferenza stampa -. È raro vedere un arbitro dare un cartellino giallo al portiere nel primo tempo, ne danno uno solo all'89° minuto. Poi c'è il fallo, tornano in campo, fermano il gioco, forzano l'interruzione. Questa è la mia frustrazione. Per quanto riguarda le azioni della partita non entrerò nei dettagli. Protestare solo per protestare è qualcosa che non mi piace fare, ma tutta la condotta antisportiva che hanno mostrato... quando molte squadre si comportano in modo antisportivo, la colpa è di una sola persona. Non è l'allenatore della squadra avversaria né i giocatori, è l'arbitro ad essere in colpa".