Prima volta in stagione con Di Bello: 5 successi consecutivi e 7 gare senza sconfitta per la Roma. Il Genoa non vince con lui dal 2021

Sarà Marco Di Bello l'arbitro della sfida tra Roma e Genoa , valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 32esima volta e i capitolini sono di gran lunga la squadra più arbitrata in carriera (secondo il Napoli a quota 24).

Il bilancio per la Roma è molto positivo: 18 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. I numeri sono migliorati soprattutto negli ultimi anni: i giallorossi sono imbattuti da 7 gare (ultimo ko il 2-0 contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia andati in scena l'8 febbraio 2022) e negli ultimi cinque incontri sono arrivati altrettanti successi con un solo gol subito in totale. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando Di Bello arbitrò lo 0-2 della Roma in casa del Torino nell'ultima giornata di campionato. L'unico Roma-Genoa diretto in carriera (stagione 2018/19) finì 3-2 per i padroni di casa grazie alle reti di Federico Fazio, Justin Kluivert e Bryan Cristante.

Davvero negativo il rendimento del Grifone con il fischietto della sezione di Brindisi: 3 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte in 14 precedenti (l'ultimo il 1° maggio 2023 in Serie B contro il Südtirol). Il successo più recente risale al 2021, quando il Genoa vinse 1-0 contro il Cagliari.

LR24