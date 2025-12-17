MARCO PASALIC: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT ( Emanuele Polzella ) - Gian Piero Gasperini vuole rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale di calciomercato e tra le sue richieste c'è anche un nuovo esterno d'attacco. Come svelato nella rassegna stampa odierna, l'ultima idea arriva dagli Stati Uniti e si tratta di Marco Pasalic dell'Orlando City : il nome del venticinquenne è stato proposto al direttore sportivo Frederic Massara e il club giallorosso lo sta valutando.

La carriera

Nato il 14 settembre 2000 a Karlsruhe (Germania) da genitori croati fuggiti dalla guerra in Jugoslavia, Marco Pasalic inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio in diverse società locali: “Per mio padre era importante che non restassi a casa tutto il giorno davanti alla televisione. Dato che uno dei miei fratelli ha un'impresa edile, ho dovuto dare una mano - il suo racconto in un'intervista -. Trascinavo e mescolavo il cemento al mattino, dipingevo i muri e applicavo l'intonaco grezzo e nel pomeriggio andavo ad allenarmi. Non sono cresciuto in una zona ricca di Karlsruhe. Siamo in sei in famiglia e avevamo un appartamento di tre stanze. Per me la strada e il calcio erano la libertà di cui avevo bisogno. Molti dei ragazzi con cui sono cresciuto sono finiti in giri criminali. A causa del calcio non avevo tempo per niente. Fin da bambino il mio obiettivo era guadagnare soldi attraverso il calcio in modo che la mia famiglia potesse godersi una vita senza preoccupazioni. La strada mi ha plasmato. Impari ad affermarti così su un campo di calcio".

In seguito alla chiamata dell'Hoffenheim, nel 2016 torna a casa ed entra nell'Under 17 del Karlsruhe. Tre anni più tardi accetta l'offerta della squadra B dello Stoccarda, dove in due stagioni mette a referto 14 reti e 12 passaggi vincenti in 52 presenze. Il salto di qualità arriva nell'annata 2020/21, quando si afferma nella Regionalliga Südwest (quarta serie tedesca): in 35 partite segna 8 gol e fornisce 12 assist giocando su entrambe le fasce. Le ottime prestazioni con la maglia dello Stoccarda attirano l'interesse del Bayern Monaco, ma alla fine l'affare non si concretizza: “Mi è stato permesso di allenarmi in prova con il Bayern per alcuni giorni ed è stato entusiasmante. Avevo avuto conversazioni positive soprattutto con Holger Seitz (all'epoca allenatore del Bayern Monaco II, ndr) e mi disse che avrebbe contato su di me. Quello che non sapevo, perché ero troppo ingenuo, è che il mio agente pretendeva molto denaro nella trattativa con il Bayern Monaco. Quella è stata la prima volta che ho capito che il calcio ha anche molti lati oscuri e che ci sono tante persone sbagliate che lavorano in questo settore".

Successivamente è il turno del Borussia Dortmund, che lo acquista e lo inserisce nella seconda squadra. L'avventura di Pasalic nel BVB non va nel verso giusto ed è caratterizzata da alcuni infortuni importanti (out da settembre 2021 a gennaio 2022 per una lesione parziale dei legamenti sindesmotici e da fine marzo 2022 ad agosto per un problema alla spalla), ma riesce comunque a debuttare con i "grandi". L'esordio è datato 17 agosto 2021 e Marco entra a 12 minuti dal termine della finale della Supercoppa Tedesca persa per 3-1 contro il Bayern Monaco. L'altra presenza in prima squadra è nel match contro il Wolfsburg (8 novembre 2022) e anche in questo caso colleziona appena 10 minuti.

L'esperienza al Borussia Dortmund si chiude dopo due anni difficili (solo 6 gol in 35 partite con la squadra B) e il classe 2000 riparte dalla Croazia, paese natale dei genitori. La scelta ricade sul Rijeka e qui torna a giocare con continuità, esordendo anche nei turni preliminari di Conference League (3 reti e un assist in 6 partite nella stagione 2023/24) ed Europa League (annata 2024/25). Nella prima parte della scorsa stagione mette a referto 4 gol e 4 assist in 19 partite e contribuisce alla vittoria finale del campionato (il secondo nella storia del Rijeka), ma lascia l'opera a metà perché a febbraio accetta la proposta dell'Orlando City e si trasferisce negli Stati Uniti. In MLS Pasalic si presenta con una doppietta contro Philadelphia e sin da subito diventa un perno dello scacchiere tattico di Oscar Pareja. Negli USA si esalta e in 41 presenze colleziona 15 reti e 6 passaggi vincenti da ala destra. Ora è fermo da ottobre per la conclusione del campionato, ma le ultime partite di Pasalic risalgono a novembre, quando risponde alla convocazione della Croazia. Il debutto in nazionale maggiore avviene il 18 novembre 2023, ma entra stabilmente nelle rotazioni del commissario tecnico Zlatko Dalic soltanto a partire da giugno 2025.

Le caratteristiche tecnico-tattiche

Alto 177 centimetri, Marco Pasalic è un attaccante esterno di piede mancino e viene utilizzato principalmente sulla fascia destra per tagliare all'interno del campo e calciare verso la porta avversaria: la sua giocata tipica, infatti, è partire da destra, accentrarsi e tirare con il sinistro dall'interno dell'area di rigore. In diverse occasioni è stato schierato anche dall'altro lato, ma ama giocare a piede invertito. Inoltre sembra aver una buona resistenza agli infortuni, dato che gli unici stop importanti risalgono al 2022 e negli ultimi anni non ha avuto particolari problemi fisici. Dotato di buona velocità, è un calciatore molto tecnico e abile nel dribbling, oltre ad avere un grande tiro dalla distanza. “La mia mentalità? Punto sempre a impegnarmi al massimo, in Germania tutti crescono con questa ambizione - le sue parole ai canali ufficiali dell'Orlando City -. Lavoro duramente ogni giorno, sono un grande lavoratore. So che nessuno ti regala nulla, dipende tutto da te e per avere successo devi lavorare sodo”.

Nel mercato invernale del 2025 era seguito con grande attenzione dall'Hellas Verona, ma il Rijeka chiese 5 milioni di euro e alla fine si trasferì all'Orlando City (contratto fino al 31 dicembre 2027 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Ora la Roma sta valutando il suo profilo, ma sulle sue tracce c'è anche il Borussia Mönchengladbach. Piccola curiosità: nonostante abbia lo stesso cognome, non c'è alcun grado di parentela con il calciatore dell'Atalanta Mario Pasalic.





