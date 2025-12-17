Intrigo Zirkzee. Ma Massara ha il piano B: spunta il croato Pasalic dell'Orlando City

C'è un nome - il solito - che a Trigoria metterebbe tutti d'accordo. Zirkzee è da tempo il profilo individuato da Gasperini che se lo sarebbe preso volentieri già un paio di anni fa a Bergamo. Il blitz a Londra di Massara di qualche giorno fa non ha ancora cambiato le carte in tavola, ma ha dimostrato che il club fa sul serio. L'idea del Manchester United per il momento è ancora quella di cederlo a metà gennaio quando la Coppa d'Africa sarà agli sgoccioli e torneranno Diano e Mbeumo. Da non sottovalutare anche l'aspetto economico. La prima richiesta è di 50 milioni di euro, troppi per le casse giallorosse. I Friedkin hanno dato l'ok all'operazione, ma serve uno sconto. (...) Il pacchetto offensivo è affollato e già dal prossimo mese partirà una mini rivoluzione, anche perché sono ben quattro i giocatori che il prossimo giugno saluteranno: Dybala (occhio al Boca per gennaio), Bailey, Pellegrini, El Shaarawy e Ferguson. E non è da escludere la partenza di Baldanzi che è cercato da Verona e Pisa. L'ultima idea per rinforzare l'attacco arriva dagli Stati Uniti d'America. Si tratta di Marco Pasalic, esterno destro dell'Orlando City. Nessun legame di parente-là con il Pasalic che ha fatto innamorare Gasp all'Atalanta: è un 2000, un anno fa era finito nel mirino dell'Hellas, poi la scelta di andare a giocare in MLS, segnando 12 gol in 33 partite. E stato proposto e il profilo è in fase di valutazione.

(Il Messaggero)