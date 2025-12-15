Dall'esordio in U18 a 15 anni alla rottura del crociato con De Rossi: alla scoperta di Muhammed Bah, il cugino di Darboe convocato da Gasp per Roma-Como

LAROMA24.IT ( Emanuele Polzella ) - Gian Piero Gasperini ha deciso di regalare una giornata indimenticabile a un ragazzo della Primavera. L'allenatore della Roma ha convocato Muhammed Bah in vista della delicatissima partita contro il Como , in programma stasera allo Stadio Olimpico e valida per la quindicesima giornata di Serie A, e si tratta della prima chiamata tra i "grandi". La scelta è ricaduta sul centrocampista classe 2007 (che ha scelto di indossare la maglia numero 69) in seguito al forfait di Neil El Aynaoui, il quale non ha ricevuto l'autorizzazione da parte del Marocco per posticipare di un giorno la partenza in vista della Coppa d'Africa.

Bah rappresenta il prototipo del centrocampista box to box moderno e abbina qualità (buona tecnica di base) e quantità (bravo nel recuperare palloni in mezzo al campo). Dotato di grande fisicità e ottime capacità di inserimento, nella Primavera di Federico Guidi gioca in coppia con Alessandro Romano e può essere utilizzato sia come mezzala sia come mediano.

La carriera

Nato il 24 febbraio 2007 a Banjul (capitale del Gambia), Muhammed Bah arriva nella Capitale nel 2022 e viene aggregato da sotto età nella Roma Under 17 di Marco Ciaralli. Il suo destino è legato al club giallorosso: è il cugino di Ebrima Darboe (ex centrocampista della Roma con 11 presenze in prima squadra e vincitore della Conference League) e si trasferisce al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria insieme a Balagie Darboe (terzino destro classe 2008 e fratello di Ebrima).

Bah si mette subito in mostra e all'esordio in U17 segna nella vittoria per 4-2 contro il Bari. Basta un'altra partita per capire le sue qualità e viene immediatamente promosso in Under 18 nonostante giochi oltre due anni sotto età (esordio a 15 anni, 9 mesi e 3 giorni). Entrato in pianta stabile nella squadra di Tuğberk Tanrıvermiş, Muhammed "scende" nuovamente in U17 per disputare la fase finale del campionato e si rivela decisivo: titolare nella doppia sfida ai quarti contro l'Atalanta, gol nel successo per 2-0 in semifinale contro il Milan e 90 minuti in campo nella finale contro l'Inter vinta 1-2.

Laureatosi campione d'Italia, Bah diventa definitivamente un perno dell'U18 e mette a referto numerosi mostruosi per un centrocampista: 8 gol (doppietta contro Inter e Hellas Verona e tripletta contro la Sampdoria) e 1 assist in 10 partite. Il rendimento elevatissimo spinge l'allenatore della Primavera, Federico Guidi, a chiamarlo e il debutto arriva il 17 gennaio 2023 in un Genoa-Roma a 16 anni. Il 15 gennaio segna il suo primo gol in Primavera nel successo per 0-2 in casa del Bologna: "Bah è praticamente con noi dal ritiro estivo, sta facendo benissimo in Under 18, quando è sempre andato a giocare - le parole dell'allenatore -. Ha avuto una crescita costante, una crescita che mi ha fatto fare questo tipo di scelta, perché non guardiamo la carta d'identità quando dobbiamo fare delle scelte: guardiamo quello che durante la settimana ognuno di loro mette in mostra. E oggi ero stra-convinto di poterlo far partire titolare. Ha fatto molto bene, complimenti a lui. Ora non si deve sedere, perché questo deve essere un inizio, e soprattutto una spinta per continuare a crescere, a migliorare come ha fatto fino a oggi".

Intanto anche Daniele De Rossi, allenatore della prima squadra, lo osserva con grande attenzione e lo aggrega agli allenamenti. La sua crescita però si ferma improvvisamente e a inizio febbraio, in una delle prime sedute agli ordini di DDR, si fa male: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. La notizia è scioccante e Bah si opera a St. Mortiz nella clinica di fiducia dei Friedkin. Dopo aver bruciato tutte le tappe, il centrocampista è costretto a ripartire da zero e resta ai box per quasi un anno.

Il ritorno in campo è datato 9 dicembre 2024 e gioca un tempo con l'Under 18 nel match contro l'Inter. Alla seconda presenza post infortunio va a segno contro il Lecce e l'8 gennaio 2025 torna a vestire la maglia della Roma Primavera realizzando anche un gol nella sconfitta per 1-2 in Coppa Italia contro il Lecce: "È stato un bel momento, ma allo stesso tempo amaro a causa della sconfitta. Sono contento di essere tornato, punto a fare il mio meglio per aiutare la squadra. Ringrazio tutti per avermi aiutato in questi mesi difficili, ma ho imparato tante cose. Ora cerchiamo di guardare avanti". Bah si alterna tra Under 18 e Primavera per completare definitivamente il recupero della condizione fisica e chiude la stagione con 7 reti e 3 passaggi vincenti in 21 partite.

In questa annata è un punto fermo dello scacchiere tattico di Guidi e anche i numeri parlano chiaro: 14 presenze (13 da titolare) impreziosite da un gol e 4 assist. Gasperini lo ha aggregato agli allenamenti della prima squadra in diverse occasioni e ora lo ha premiato con la convocazione in Roma-Como.