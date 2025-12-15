Roma-Como, i convocati di Gasperini: assente El Aynaoui, presente Ndicka. Ancora out Dovbyk

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figura Evan Ndicka, che ha ricevuto l'ok da parte della Costa d'Avorio per raggiungere il ritiro con un giorno di ritardo. Assente El Aynaoui, il quale non ha avuto l'autorizzazione da parte del Marocco per posticipare di un giorno la partenza in vista della Coppa d'Africa. Ancora out Artem Dovbyk, che non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio. Fuori anche Zeki Celik per squalifica.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Koné, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

(asroma.com)