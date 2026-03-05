Genoa-Roma a Colombo: con lui giallorossi imbattuti in 9 precedenti

Sarà Andrea Colombo l'arbitro che dirigerà il match tra Genoa e Roma , valido per la 28a giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris. Positivi i precedenti tra i giallorossi e il fischietto della sezione di Como: la Roma infatti, è imbattuta in 9 precedenti con 4 vittorie e 5 pareggi.

L'ultimo incontro risale al 25esimo turno di campionato, quando i capitolini pareggiarono per 2-2 al Maradona contro il Napoli. In questa stagione Colombo ha arbitrato la Roma anche in occasione del pareggio contro il Milan per 1-1 e della vittoria contro la Fiorentina per 1-2. In trasferta, quindi, i giallorossi hanno messo a referto un successo e due pareggi.

Il classe '90 ha diretto il Genoa sette volte: 3 vittorie (tra cui anche l'ultimo incontro in occasione dell'1-0 contro il Parma), 2 pareggi e 2 sconfitte.

LR24