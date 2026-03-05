Genoa-Roma, dirige Colombo. Mazzoleni al Var e Manganiello AVAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 28a giornata di serie A. Dirigerà la sfida tra Genoa e Roma, in programma alle ore 18.00 di domenica, Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Rossi e Vecchi, designati come assistenti di linea. Il ruolo di quarto uomo sarà invece affidato a Bonacina. Per quanto riguarda la sala VAR, la supervisione tecnologica sarà affidata a Paolo Mazzoleni, mentre come AVAR è stato designato Manganiello.

GENOA - ROMA h. 18.00

COLOMBO

ROSSI M. - VECCHI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

(aia-figc.it)