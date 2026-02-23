Roma sicura: solo 0,07xG concessi alla Cremonese, è il dato più basso della stagione

LAROMA24.IT - I titoli di coda, in statistica, di Roma-Cremonese parlano di 23 tiri a 2 nella 15a partita stagionale chiusa senza subire gol per la squadra di Gasperini. Che ripassa in grassetto il proprio primato difensivo in Serie A: 16 gol subiti alla 26a giornata. Il possibile scarabocchio sulla prestazione difensiva della Roma ci ha pensato Svilar a sbianchettarlo, con un'uscita bassa su Vardy lanciato verso di lui che ha rimosso dai dati anche quel potenziale tentativo. Tanto da fornire un indice di xG di 0,07 per la Cremonese a fine partita, il più basso concesso dalla Roma in questa stagione. Al primo tempo, addirittura, il contatore di xG per la Cremonese non si era ancora mosso dallo zero. Sarà poi il colpo di testa di Thorsby, nel finale, a muovere la casella.

In generale, il grafico di xG concessi dalla Roma in stagione mostra una crescente impermeabilità della struttura romanista, tenuta in piedi più volte da Svilar nella prima parte di stagione. In Italia, nelle ultime 10 gare soltanto l'Atalanta ha superato la soglia di 1xG accumulato contro la Roma, arrivando a 1,88. Nella prima parte di stagione, invece, prendendo la striscia delle prime 10 gare di campionato erano state ben 5 le squadre ad accumulare almeno un punto di xG. E neanche avversarie di primo rango: Lazio, Verona, Sassuolo, Parma e Milan, che fin qui ha il record di 3,5xG contro la Roma, avevano tutte superato 1xG. All'andata, per esempio, la Cremonese lasciò il campo comunque sconfitta ma con 0,87 motivi di rimpianto per le occasioni costruite.

I migliori dati di xG concessi, infatti, li hanno inanellati di recente, fatta eccezione per lo 0,16 concesso al Viktoria Plzen ad inizio Europa League. Lo 0,35 del Cagliari di tre partite fa era il miglior dato registrato fin qui in Serie A, aggiornando il record di 0,41 maturato nel ritorno col Torino.

GLI XG CONCESSI DALLA ROMA PARTITA PER PARTITA:

Vs Cremonese 0,07

Vs Napoli 0,62

Vs Cagliari 0,35

Vs Udinese 0,70

Vs Panathinaikos 0,73 (Europa League)

Vs Milan 0,45

Vs Stoccarda 1,77 (EL)

Vs Torino 0,41

Vs Torino 1,24 (Coppa Italia)

Vs Sassuolo 0,74

Vs Lecce 0,53

Vs Atalanta 1,88

Vs Genoa 0,93

Vs Juventus 2,33

Vs Como 0,58

Vs Celtic 1,33 (EL)

Vs Cagliari 1,15

Vs Napoli 1,03

Vs Midtjylland 0,77 (EL)

Vs Cremonese 0,87

Vs Udinese 1,12

Vs Rangers 0,86 (EL)

Vs Milan 3,50

Vs Parma 1,21

Vs Sassuolo 1,14

Vs Viktoria Plzen 0,16 (EL)

Vs Inter 0,66

Vs Fiorentina 0,84

Vs Lille 1,43 (EL)

Vs Verona 1,35

Vs Nizza 0,97 (EL)

Vs Lazio 1,04

Vs Torino 0,64

Vs Pisa 0,57

Vs Bologna 0,54