Napoli-Roma a Colombo: con lui giallorossi imbattuti in 8 precedenti

Sarà Andrea Colombo l'arbitro dell'attesissimo big match tra Napoli e Roma valido per la 25a giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Maradona. Positivi i precedenti tra i giallorossi e il fischietto della sezione di Como: la Roma infatti, è imbattuta in 8 precedenti, con 4 vittorie e 4 pareggi. L'ultimo è l'1-1 dell'Olimpico contro il Milan. In questa stagione Colombo aveva arbitrato la Roma anche in occasione della vittoria contro la Fiorentina per 1-2.

Al Var ci sarà Abisso, già 26 volte allo schermo con la Roma in campo: il bilancio giallorosso è di 14 successi, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Colombo ha diretto il Napoli 8 volte, per un bilancio azzurro di 5 successi e 3 sconfitte.