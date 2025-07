RICHARD RIOS: chi è? (VIDEO)

LR24 - Tra i nomi accostati alla Roma per il centrocampo c’è anche quello del colombiano del Palmeiras Richard Rios. Un giocatore seguito da Gasperini già ai tempi dell’Atalanta e sul quale i giallorossi potrebbero investire in questa sessione di mercato. Valutazione alta quella del club brasiliano, che chiede circa 30 milioni di euro.

CARRIERA - Richard Rios Montoya nasce a Vegachì, Colombia, il 2 giugno del 2000. Come molti giocatori sudamericani inizia a muovere i primi passi nel futsal dopo essere stato scartato, all’età di 11 anni, dal calcio a 11 perché ritenuto troppo gracile. È proprio nel calcio a 5 che si mette in mostra, tornando al calcio relativamente tardi, all’età di 18 anni. Nel 2019, infatti, viene notato dal Flamengo. Il club rossonero non crede fin da subito nelle sue qualità e lo gira in prestito ai messicani del Mazatlan prima (dove non brillerà per via di un infortuinio al ginocchio) e al Guarani poi, nobile decaduta del calcio brasiliano. Nel 2023 il grande ritorno nel calcio che conta, con il Palmeiras che decide di puntare forte su di lui. E in poco tempo conquista tutti e vince i primi titoli: per due anni consecutivi (2022, 2023) alza al cielo il campionato paulista, mentre nel 2023 è tra i protagonisti del successo del Palmeiras nel Brasilerao. Con il “Verdao”, in totale, ha collezionato 137 presenze mettendo a segno 11 gol e 10 assist. Si è messo in luce anche nell’ultimo Mondiale per Club, dove ha raccolto 5 presenze tutte da titolare e due assist. Perno della nazionale colombiana, con la quale ha esordito il 12 ottobre 2023 e con la quale vanta 23 presenze e due gol.

CARATTERISTICHE - Rios è un centrocampista moderno. Un giocatore perfetto per il calcio che ha in testa Gian Piero Gasperini. Centrocampista versatile e che sa fare più o meno tutto, può giocare davanti alla difesa o fare la mezzala. Un giocatore che abbina quantità, vista l'altezza di un metro e 85, e qualità, soprattutto nello stretto, per via anche dei suoi anni trascorsi nel futsal. Rios si distingue anche per la sua spiccata personalità: da ricordare in questo senso l’episodio in un Argentina-Colombia del luglio 2023 e terminata con il punteggio di 1-1, match in cui ha avuto un’aspra discussione con Otamendi, che lo prese in giro per l’elastico nei capelli. “Tieni la bocca chiusa che sei talmente vecchio da non riuscire più neanche a correre”, gli avrebbe risposto a muso duro Rios.

LE POLEMICHE DENTRO E FUORI DAL CAMPO - Rios ha fatto discutere anche per alcuni atteggiamenti dentro e fuori dal campo. In patria sostengono che il suo look accentuato e suoi atteggiamenti non siano un esempio positivo per i giovani. Un altro episodio che lo ha posto sotto i riflettori risale allo scorso aprile. Durante la sfida contro il Cerro Porteño di Copa Libertadores, infatti, dopo il gol segnato (e che ha deciso la sfida) non ha esultato ma si è rivolto con sguardo imbronciato verso la propria tifoseria zittendola. I supporters del Palmeiras infatti lo avevano contestato per un pallone perso nella sfida precedente contro i ravali storici del Corinthians, valso la sconfitta al Verdao. Rios si è subito scusato dopo l'episodio: "Voglio scusarmi tutti sono venuti da lontano per sostenere la squadra. Nutro un profondo rispetto per questo club, darò sempre la mia vita. Sono un uomo e lo ammetto: quello che è successo sarà per me un'esperienza istruttiva e se dovrò scusarmi, sicuramente lo farò di nuovo. Sono un uomo che sa fare le cose e accettarle. Non hanno mai fatto nulla di sbagliato".