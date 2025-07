Calciomercato Roma, Rios è il preferito di Gasperini a centrocampo: contatto con il Palmeiras, si lavora per ridurre la distanza tra i club

La Roma vuole rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Gasperini e, oltre a Neil El Aynaoui del Lens, segue con grande attenzione Richard Rios del Palmeiras. Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Giordano, nella notte c'è stato un contatto tra la società giallorossa e il club brasiliano per ridurre la distanza sulla valutazione, dato che i Verdão chiedono 30 milioni. La trattativa è aperta e nelle prossime ore si attendono sviluppi, con anche l'Inter interessata al centrocampista colombiano.

