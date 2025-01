L'identikit: chi è Alessio Marcaccini? Il portiere dell'U18 convocato da Ranieri per la gara contro l'AZ

Domani sera la Roma sarà di scena in Olanda dove affronterà l'Az-Alkmaar in Europa League. I giallorossi arrivano a questo match con la grana portieri. Con l'addio di Ryan e l'infortunio di Renato Marin, infatti, Claudio Ranieri, oltre a Mile Svilar e Giorgio De Marzi, ha deciso di convocare per la prima volta anche Alessio Marcaccini, attuale portiere dell'Under 18.

Classe 2008, arriva in giallorosso nel 2017 dalla Pescatori Ostia. Ai tempi della scuola calcio inizia a giocare in mezzo al campo ma la svolta arriva nel 2016, quando, durante un torneo giocato a Fiumicino, fu provato in porta dall'allora tecnico Jacopo Ercolani. Marcaccini dimostra fin da subito il proprio talento e da lì non ha abbandona più i guantoni. In giallorosso si dimostra uno dei portieri più interessanti della sua generazione, venendo convocato stabilmente nelle nazionali giovanili.

In questa stagone ha collezionato 10 presenze nel campionato Under 18, subendo 12 reti e collezionando due clean sheet. Nel corso della passata stagione, invece, è stato convocato diverse volte anche in Primavera, senza mai però esordire. La Roma punta fortemente su di lui, tant'è che lo scorso 14 ottobre ha prolungato il suo contratto con i giallorossi fino al 2027.

Difficilmente domani scenderà in campo, ma per la prima volta potrà assaporare l'atmosfera europea con i colori della squadra che tifa fin da bambino.