Post Match – Dritto e rovescio

LR24 (MIRKO BUSSI) – La più grande sfida tattica degli ultimi anni è senza dubbio rappresentata da pressioni e marcature sempre più invasive, che accettano continue parità numeriche nelle zone più profonde ma complicano, e di molto, la disponibilità di tempo e spazio per poter progredire in maniera ragionata nel campo. Il successo di Gian Piero Gasperini è testimoniato da quanto praticamente ogni squadra abbia pescato, più o meno, dalla sua arte difensiva. Di conseguenza, almeno istintivamente, sono aumentate le giocate dirette ricercate dalle squadre avversarie, ingolosite da quella profondità che la Roma, come altre squadre simili, fanno intravedere in maniera quasi ingannevole. L’Udinese, infatti, ha subìto le prime 3 grandi occasioni concesse sabato proprio a seguito di giocate dirette che sono tornate indietro a velocità doppia verso Okoye.

#UdineseRoma/#PostMatch 1/4 "Dritto e rovescio" Dalla diffusione di riferimenti sull'uomo, sono aumentate, istintivamente, le richerche di giocate dirette delle squadre avversarie. Funziona sempre meno: le prime 3 'big chances' di sabato nascono da riconquiste su giocate dirette. https://t.co/qEC1OKmQYW — Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 2, 2026

A cominciare dallo 0-1, col possesso romanista iniziato proprio a seguito di un tentativo di giocata diretta di Okoye verso Zaniolo o Davis. In realtà a raccogliere quel pallone senza destinatario sarà Ndicka che potrà far ripartire un lungo sviluppo romanista, poggiato anche sull’eccessiva disponibilità di ricezione offerta dall’Udinese. Prima Cristante può servire Soulé comodamente tra le linee, poi il movimento di Malen scuce oltre ogni più rosea aspettativa la marcatura di Kabasele, permettendogli di puntare l’area di rigore. Da qui si finisce a Wesley per il cross che, di lì a poco, sarà l’assist per il colpo di testa di Cristante.

#UdineseRoma/#PostMatch 3/4 Come si vede in foto 2, usare "uomo vs uomo a tutto campo" è spesso una banalizzazione. Sabato, infatti, per prevenire la fisicità dell'Udinese nelle giocate dirette, la Roma usava Wesley come +1 per avere maggiore copertura in caso di duelli persi. https://t.co/mMBSrONbEx — Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 2, 2026

Anche in una delle recenti conferenze stampa, Gasperini ha arricciato la propria espressione di fronte alla definizione utilizzata da un giornalista che, in realtà, riprendeva un luogo comune fin troppo abusato. Quella di “uomo contro uomo a tutto campo” per sintetizzare il modello di non possesso tipico dell’allenatore romanista. Si tratta, infatti, di una banalizzazione che pare renda accessibile a tutti, o quasi, un principio difensivo che in realtà solo poche squadre, tra cui la Roma, sanno gestire ed attuare in maniera efficace. Ad esempio, contro l’Udinese, nota per la sua fisicità e per le giocate dirette con cui sa aprirsi il campo, si nota su ogni rilancio di Okoye la presenza di Wesley, senza riferimento, sull’ultima linea. Non a caso, il più veloce tra i romanisti, allentava la propria marcatura proprio per prevenire eventuali duelli aerei persi e poter avere, in questo modo, maggiori garanzie di copertura alle spalle dei difensori. Lo si nota facilmente nei fotogrammi sopra che riavvolgono il principio dell’occasione di Soulé al 28’, nata da un duello aereo vinto da Ndicka su Davis dal rilancio lungo di Okoye. Le distanze lunghe dell’Udinese, aperta per ingannare la Roma in una finta costruzione corta, complicano la contesa della seconda palla che Cristante trasforma immediatamente in un assist per Soulé, arrivato sulla soglia del portiere avversario 8 secondi dopo il momento in cui il pallone si stacca dal piede di Okoye per raggiungere la metà campo romanista. Uno degli adagi più sottovalutati del calcio, infatti, ricorda come tanto più velocemente proverai ad attaccare e altrettanto velocemente potrai essere contrattaccato. La terza occasione, appena un minuto dopo quella di Soulé, arriva sempre da un tentativo di Okoye di risolvere la prima costruzione, stavolta con una giocata più aperta che profonda. Anche qui, Molina vince il proprio duello aereo e De Roon quello successivo, trasformandoli in un’immediata transizione che libera Malen davanti al portiere avversario per una doppia, clamorosa, occasione fallita.