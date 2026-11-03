Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Post Match – Dritto e rovescio

Focus
di FedericoL
Malen Ndicka
Aggiungi come fonte preferita su Google
LR24 (MIRKO BUSSI) – La più grande sfida tattica degli ultimi anni è senza dubbio rappresentata da pressioni e marcature sempre più invasive, che accettano continue parità numeriche nelle zone più profonde ma complicano, e di molto, la disponibilità di tempo e spazio per poter progredire in maniera ragionata nel campo. Il successo di Gian Piero Gasperini è testimoniato da quanto praticamente ogni squadra abbia pescato, più o meno, dalla sua arte difensiva. Di conseguenza, almeno istintivamente, sono aumentate le giocate dirette ricercate dalle squadre avversarie, ingolosite da quella profondità che la Roma, come altre squadre simili, fanno intravedere in maniera quasi ingannevole. L’Udinese, infatti, ha subìto le prime 3 grandi occasioni concesse sabato proprio a seguito di giocate dirette che sono tornate indietro a velocità doppia verso Okoye.
A cominciare dallo 0-1, col possesso romanista iniziato proprio a seguito di un tentativo di giocata diretta di Okoye verso Zaniolo o Davis. In realtà a raccogliere quel pallone senza destinatario sarà Ndicka che potrà far ripartire un lungo sviluppo romanista, poggiato anche sull’eccessiva disponibilità di ricezione offerta dall’Udinese. Prima Cristante può servire Soulé comodamente tra le linee, poi il movimento di Malen scuce oltre ogni più rosea aspettativa la marcatura di Kabasele, permettendogli di puntare l’area di rigore. Da qui si finisce a Wesley per il cross che, di lì a poco, sarà l’assist per il colpo di testa di Cristante.
Anche in una delle recenti conferenze stampa, Gasperini ha arricciato la propria espressione di fronte alla definizione utilizzata da un giornalista che, in realtà, riprendeva un luogo comune fin troppo abusato. Quella di “uomo contro uomo a tutto campo” per sintetizzare il modello di non possesso tipico dell’allenatore romanista. Si tratta, infatti, di una banalizzazione che pare renda accessibile a tutti, o quasi, un principio difensivo che in realtà solo poche squadre, tra cui la Roma, sanno gestire ed attuare in maniera efficace. Ad esempio, contro l’Udinese, nota per la sua fisicità e per le giocate dirette con cui sa aprirsi il campo, si nota su ogni rilancio di Okoye la presenza di Wesley, senza riferimento, sull’ultima linea. Non a caso, il più veloce tra i romanisti, allentava la propria marcatura proprio per prevenire eventuali duelli aerei persi e poter avere, in questo modo, maggiori garanzie di copertura alle spalle dei difensori. Lo si nota facilmente nei fotogrammi sopra che riavvolgono il principio dell’occasione di Soulé al 28’, nata da un duello aereo vinto da Ndicka su Davis dal rilancio lungo di Okoye. Le distanze lunghe dell’Udinese, aperta per ingannare la Roma in una finta costruzione corta, complicano la contesa della seconda palla che Cristante trasforma immediatamente in un assist per Soulé, arrivato sulla soglia del portiere avversario 8 secondi dopo il momento in cui il pallone si stacca dal piede di Okoye per raggiungere la metà campo romanista. Uno degli adagi più sottovalutati del calcio, infatti, ricorda come tanto più velocemente proverai ad attaccare e altrettanto velocemente potrai essere contrattaccato. La terza occasione, appena un minuto dopo quella di Soulé, arriva sempre da un tentativo di Okoye di risolvere la prima costruzione, stavolta con una giocata più aperta che profonda. Anche qui, Molina vince il proprio duello aereo e De Roon quello successivo, trasformandoli in un’immediata transizione che libera Malen davanti al portiere avversario per una doppia, clamorosa, occasione fallita.
Post MatchUdinese-Roma

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Wesley

De Roon: "Wesley è un grande giocatore. Passare dal Brasile all'Europa non è semplice" (VIDEO)

Sempre ai canali brasiliani di TNT Sport ha parlato De Roon, ieri in conferenza stampa con Gasperini. E anche a lui è stata fatta una domanda su Wesley.  "Un grande giocatore, può giocare sia a destra...

GASPERINI

Gasperini: "Wesley è cresciuto molto. Ancelotti lo saprà valorizzare anche col Brasile" (VIDEO)

Ha parlato ai microfoni brasiliani di TNT Sport il tecnico della Roma Gasperini, e la domanda è stata su Wesley. "Sta facendo molto bene, quest'anno è cresciuto ancora. E' stato sfortunato a non gioca...

malago

Corsa alla Figc: Malagò istituisce commissione per i requisiti

Colpo di scena. Nel giorno in cui la B, la Lega Pro e i Dilettanti rinviano ogni decisione a un nuovo incontro dopo il 4 novembre.  Malagò ha istituito una commissione per i requisiti delle candidatur...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-11-02 at 18.23.03

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possiamo farci distrarre dal momento di difficoltà del Manchester. Dopo la sosta speriamo di recuperare tutti" - DE ROON: "Il mister è unico, tatticamente è superiore a tutti"

El shaarawy De Rossi

VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

Raimondo

Frosinone: lesione alla caviglia sinistra per Raimondo. Sarà out contro la Roma

carrick

Manchester United-Roma, Carrick: "Il 7-1 di qualche anno fa fu una notte magica". Mainoo: "Ci basta una vittoria per svoltare"

Alejandro Balde Barcelona 2025

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona apre all'addio di Balde e c'è anche lo United

Gasperini in the box

I calciatori riposano quando dormono

VAI AL CANALE
Foto
Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Loading