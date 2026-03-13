Giornata fondamentale in casa Roma tra stadio e main sponsor. Alle ore 12, presso il "Salone delle Colonne" in Piazza Guglielmo Marconi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo partner del club capitolino: secondo le indiscrezioni si tratta di Eurobet.live, che si legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2029 e verserà 16 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) nelle casse della Roma. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento (in tempo reale.
AS Roma-Eurobet.live: a breve l'inizio della conferenza stampa di presentazione del nuovo main sponsor
13/03/2026 alle 11:45.