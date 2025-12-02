Gran Galà del Calcio 2025, Bastoni vota Svilar come miglior giocatore: "Da due anni è il mio portiere al fantacalcio" (VIDEO)

Nella serata di ieri è andato in scena a Milano il Gran Galà del Calcio 2025, evento in cui si premiano i migliori calciatori della precedente stagione. Mile Svilar è stato inserito nella top 11 della Serie A 2024/25 e ha vinto il titolo di "Miglior portiere dell'anno" . Successivamente tutti i giocatori sono saliti sul palco e a turno hanno svelato il loro voto riguardante il "Miglior calciatore dell'anno", vinto con ampio margine di distacco da Scott McTominay del Napoli (votato anche da Svilar). Uno dei pochissimi calciatori a non aver scelto il centrocampista del club partenopeo è stato il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, il quale ha votato il portiere della Roma: "Ho votato Mile Svilar. È il mio portiere al fantacalcio da due anni".



