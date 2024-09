LIVE - Funerali Alicicco: c'è De Rossi, Lombardo in rappresentanza della Roma. Presenti Giannini, Pruzzo, Righetti e tanti ex calciatori giallorossi (FOTO)

DALLA CHIESA DI SAN GIOACCHINO MDR - Oggi alle ore 11 nella Chiesa di San Gioacchino in Piazza dei Quiriti si celebrano i funerali di Ernesto Alicicco, lo storico medico della Roma scomparso il 17 settembre all'età di 89 anni. Entrò nella società giallorossa nel 1978 in qualità di Direttore Responsabile dei Servizi Sanitari e ricoprì anche la carica di medico sociale della prima squadra fino al 2001. In occasione dell'ultimo saluto sono presenti ai funerali numerosi ex calciatori giallorossi e personalità del calcio tra cui Giannini, Cappioli, Balbo, Giordano, Tempestilli, Pruzzo, Tancredi, Zeman, Faccini, Chierico, Di Carlo, Righetti e anche Daniele De Rossi, esonerato nella giornata di ieri dai Friedkin. Inoltre c'è Baldissoni, ex direttore generale della Roma.

11.37 - C'è anche l'ex calciatore della Roma Fabio Petruzzi.

11.29 - Presente anche Ettore Viola, figlio dello storico presidente della Roma Dino Viola.

11.25 - Arrivato in chiesa il segretario generale Maurizio Lombardo in rappresentanza della Roma. Inoltre sono presenti anche alcuni ragazzi delle giovanili del club giallorosso, i quali hanno portato a inizio cerimonia uno stendardo.