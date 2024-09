Lutto in casa Roma: addio allo storico medico Ernesto Alicicco. Il club: "Per sempre nel nostro cuore" (FOTO)

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Ernesto Alicicco, spentosi in queste ore all'età di 89 anni. Nato il 7 novembre 1934 a Roma, entrò nella società giallorossa nel 1978 in qualità di Direttore Responsabile dei Servizi Sanitari e ricoprì anche la carica di medico sociale della prima squadra fino alla stagione 1999/2000. Fu proprio lui quindi il medico nel 1982/93, annata in cui la Roma conquistò il secondo scudetto della sua storia.

Arriva anche il cordoglio del club giallorosso tramite un tweet: "La Roma piange la scomparsa di Ernesto Alicicco. Tra il 1978 e il 2001 ha curato i nostri campioni, resterà nel nostro cuore per sempre".