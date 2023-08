Ciampino: Azmoun è atterrato a Roma, domani le visite mediche

DA CIAMPINO ANNALISA FERRANTE - Arriva il rinforzo nel reparto offensivo per José Mourinho: si tratta di Sardar Azmoun, attaccante classe 1995, in arrivo dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante iraniano, ex Zenit tra le altre, è atteso intorno alle 20.30 all'aeroporto di Ciampino. Domani, invecem sono in programma le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi.

LIVE

20.43 - Con qualche minuto di ritardo Azmoun è atterrato a Roma.