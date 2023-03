Fiumicino, squadra in partenza per San Sebastian: c'è Belotti. Pellegrini: "Sto bene" (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Dopo l'allenamento di rifinitura svolto in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, la Roma è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere San Sebastian, dove domani sera affronterà la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Torna a disposizione Andrea Belotti, dopo l'intervento a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. Scesi dal pullman giallorosso, Dybala e Abraham si sono fermati con i tifosi presenti per firmare autografi e maglie.

Recuperato capitan Pellegrini, dopo i punti rimediati nella gara d'andata, che ha rassicurato i tifosi presenti all'esterno: "Sto bene".

15.45 - La Roma arriva a Fiumicino, pronta per volare in Spagna.