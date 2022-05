Festa Roma, anche Calafiori presente sul bus con i giocatori

La Roma è tornata nella Capitale da vincitrice. I giallorossi hanno battuto il Feyenoord per 1-0 ed hanno conquistato la prima storica edizione della Conference League. Gli uomini di Mourinho sono rientrati nella notte in Italia ed oggi stanno festeggiando con i propri tifosi tra le vie della città. Tra le migliaia di persone presenti alla parata, c'è anche Riccardo Calafiori, calciatore della Roma ma attualmente in prestito al Genoa. Il giovane terzino sinistro è salito sul bus insieme ai calciatori per festeggiare la vittoria poiché anche lui è stato protagonista (3 presenze nella competizione europea ed 1 assist) prima di trasferirsi in Liguria.